Евросоюз совместно с Программой развития ООН (ПРООН) начали в Азербайджане проект, направленный на развитие гражданского общества, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе ПРООН.

Проект, рассчитанный до 2023 года включительно, полностью финансируется со ЕС.

«3 млн евро, выделяемые Европейским союзом на этот проект, помогут расширить участие организаций гражданского общества в процессе разработки политики, местного развития и социальных инноваций», — подчеркнули в ПРООН.

В рамках проекта в ближайшие месяцы будут проводиться обучающие тренинги, а также будет возможность предоставления небольших грантов в соответствии с потребностями организаций гражданского общества.

Minval.az