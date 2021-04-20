Определены формы получения высшего образования в Азербайджане.

Это отражено в первоначальной редакции законопроекта «О высшем образовании».

Согласно проекту формы обучения на высших уровнях образования следующие:

— очная форма обучения (полная вовлеченность в обучение (fulltime)

— заочная форма обучения (частичная вовлеченность в обучение (part-time)

— дистанционное (удаленное подключение к обучению),

— свободная (экстернат).

Применение форм обучения по уровням высшего образования определяется следующим образом:

На уровне суббакалавриата — очная, удаленно-заочная, свободная;

На уровне бакалавриата — очная, заочная, дистанционная, свободная и базовая (базовое высшее) медицинское образование(очное);

На уровне магистратуры — очная, дистанционная;

На уровне резидентуры — очная;

На уровне докторантуры — очная, заочная;

На переподготовке — очная, дистанционная;

Повторное высшее образование — очное, заочное, дистанционное.

Домашнее и индивидуальное обучение может быть организовано в рамках форм обучения, установленных в Азербайджане. При необходимости могут применяться другие формы обучения в порядке, установленном законом.

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