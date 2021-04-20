Определены формы получения высшего образования в Азербайджане.
Это отражено в первоначальной редакции законопроекта «О высшем образовании».
Согласно проекту формы обучения на высших уровнях образования следующие:
— очная форма обучения (полная вовлеченность в обучение (fulltime)
— заочная форма обучения (частичная вовлеченность в обучение (part-time)
— дистанционное (удаленное подключение к обучению),
— свободная (экстернат).
Применение форм обучения по уровням высшего образования определяется следующим образом:
На уровне суббакалавриата — очная, удаленно-заочная, свободная;
На уровне бакалавриата — очная, заочная, дистанционная, свободная и базовая (базовое высшее) медицинское образование(очное);
На уровне магистратуры — очная, дистанционная;
На уровне резидентуры — очная;
На уровне докторантуры — очная, заочная;
На переподготовке — очная, дистанционная;
Повторное высшее образование — очное, заочное, дистанционное.
Домашнее и индивидуальное обучение может быть организовано в рамках форм обучения, установленных в Азербайджане. При необходимости могут применяться другие формы обучения в порядке, установленном законом.