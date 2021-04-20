Двое ветеранов (гази), получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и направленных Фондом YAŞAT в Турцию на лечение, выздоровели и вернулись на родину.

Об этом сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, передает Репорт.

Лечение в Турции ветеранов Гусейнова Камиля Дурсунали оглу и Алиева Рамина Ширбагыр оглу успешно завершено. Фонд также обеспечит их лекарственными препаратами, предусмотренными для дальнейшего лечения.

В настоящее время еще 44 ветерана продолжают обследование, лечение и реабилитацию в Турции.

Minval.az