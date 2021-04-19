Владимир Познер рассказал, что его ранее высказывание о «не русскости» поэта исказили журналисты. Телеведущий подчеркнул, что в данном случае он говорил не про национальную принадлежность Александра Пушкина, а про характер поэта и его лирику.

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«Это заголовки, которые журналисты делают для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях ─ светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов. А то, что я не считаю его русским поэтом ─ это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда», ─ заявил Владимир Познер, слова которого приводит «Газета.ру».

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