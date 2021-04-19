Обучение участников войны в подготовительных группах вузов будет осуществляться за государственный счет.

Это нашло отражение в предварительной версии законопроекта «О высшем образовании».

Правила приема в подготовительные группы вузов, квоты и порядок организации обучения в этих группах устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. При приеме в подготовительные группы вузов устанавливается определенная квота для участников боев за территориальную целостность Азербайджана (Первой Карабахской и Отечественной войны) и их обучение осуществляется за государственный счет.

Minval.az