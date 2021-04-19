Стало известно, в каких случаях студентов будут отчислять из вузов.

В предварительной версии законопроекта «О высшем образовании» отмечено, что студента отчисляют из вуза по собственному желанию, при переводе в другие вузы, при грубом нарушении внутреннего порядка заведения, по состоянию здоровья (на основании заключения врачебно-консультационной комиссии), в случае, если он, не прошел регистрацию для участия в следующем году и не поддерживал контакт с вузом до конца осеннего семестра указанного учебного года.

Если лица, отчисленные из вуза на основании Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» не восстановились на учебу в вузе в течение 6 месяцев, они утрачивают право на отсрочку от призыва в армию и призываются на военную службу на общих основаниях. Официальная информация о лицах, утративших право на отсрочку, в течение недели предоставляется ректором вуза в государственные учреждения, в которых они состоят на воинском учете.

Minval.az