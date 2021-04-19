Ученые из американского Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute определили набор человеческих генов, которые борются с SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте института.

Специалисты нашли интерферон-стимулированные гены (ISGs), действие которых направлено на ограничение коронавируса.

«Мы обнаружили, что 65 ISGs контролируют SARS-CoV-2, включая те, которые подавляют способность вируса проникать в клетки, те, которые подавляют выработку РНК вируса, и кластер генов, которые ингибируют сборку вируса», – подчеркнул директор Программы иммунитета и патогенеза SPB, профессор Сумит К. Чанда.

Отмечается, что некоторые из интерферон-стимулированных генов демонстрировали контроль над неродственными вирусами, такими как сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ.

В дальнейшем исследователи планируют рассмотреть биологию вариантов SARS-CoV-2, которые продолжают развиваться и ставят под вопрос эффективность вакцин.

SBP – некоммерческий медицинский исследовательский институт, специализирующийся на фундаментальных исследованиях в области рака, нейродегенерации, диабета, инфекционных, воспалительных и детских заболеваний.

Minval.az