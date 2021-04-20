Несмотря на пандемию коронавируса, которая, казалось бы, должна была хотя бы временно остановить загребущие руки жаждущих наживы, происходит в точности наоборот: застройщики, апеллируя «пилотными проектами», продолжают изматывать жителей города своими беспрецедентными методами.

Очередной сигнал поступил в редакцию Minval.az от жителей дома № 192 по ул. Шариф-заде (Ясамальский район). 5-этажка, на снос которой нацелились захватчики из фирмы Smartdom MMC, расположена в стратегически привлекательном месте: фасадная часть дома выходит на трассу и заправку Гюнеш Petrol, сбоку – клиника XXI век и экспериментальная больница Топчубашова. Застройщики третируют у жителей дома №192 уже год, но больше изматывали морально, а недавно от слов перешли к делу, а именно приступили к классике жанра, хорошо знакомой всем, кто проходил через так называемый ад, связанный с выселением.

Но начнем с начала: руководство компании Smartdom MMC задумало снести дом, о чем и было объявлено жителям. Условия т.н. «пилотного проекта»: в течение 2 лет возвести новостройку, оплатить аренду за съемные квартиры жильцам, пока не будет готов новый дом, куда они смогут вселиться обратно.

По словам жителей дома, долгое время представители компании Smartdom MMC вообще не предъявляли им никаких документов, грубили, хамили, ни с кем не хотели договариваться. Все это продолжалось до тех пор, пока жители не вызвали телевидение, оперативно подготовившее сюжет об очередном «рейдерском захвате». Визит журналистов ТВ явно не входил в планы застройщиков, и потому в скором времени они, подсуетившись, стали апеллировать официальным разрешением, полученным в Исполнительной власти. Жителей этот документ не удовлетворил, так как в его подлинности они сильно сомневались, и потому были направлены запросы в Государственный комитет градостроительства и архитектуры. В структуре ответили, что никакого разрешения на снос и строительство новостройки компанией Smartdom MMC на месте 5-этажного дома №192 не давали. Тем не менее, поршни механизма «выдавливания» жильцов из их законного жилья уже были запущены. Возмущенные жильцы много раз пытались добиться справедливости, заявляли, что не хотят покидать свои обжитые квартиры, на хотят скитаться по чужим углам нескольких лет, особенно с учетом того, что кредит доверия к строительным компаниям, тем более тем, кто прикрывается «пилотными проектами» (официально, кстати, вот уже 4 года отмененными) давно утрачен.

«Не хотите жить в новостройке?, – задавали вопрос жителям сотрудники Smartdom MMC. – Мы готовы заплатить за ваши квадраты по 1500 манатов. Берите деньги и уходите».

Естественно, жильцы не соглашались, потому что сумма компенсации размером в 1500 манатов была установлена государством во время сноса жилья под государственные нужды. Но Smartdom MMC – не госфирма, и, соответственно, цены должны быть обговорены в совсем другом формате, а именно индивидуально, с учетом пожеланий продавцов, а именно — жителей, чьи квартиры Smartdom MMC решили приобрести, а вовсе не ИВ Ясамальского района, выдавшей разрешение на выселение и снос.

В офисе застройщиков, расположенном во дворе дома №192, условия жителей не приняли, посчитав суммы, которые просили люди чрезвычайно завышенными. И вот с недавнего времени война, обещанная застройщиками в случае упорного сопротивления жильцов, началась. Поначалу во дворе дома сотрудниками ЖЭУ были варварским образом уничтожены кроны деревьев (деревья обрезали практически наполовину). Жители вызвали сотрудников Министерства экологии, установивших на месте, что уродование деревьев не имеет ничего общего с сезонной подрезкой. Cотрудник службы Вагиф Джавадов сообщил, что распоряжение об обрезке деревьев поступило из ведомства по озеленению при ИВ Баку – несмотря на вегетационный период. В. Джавадов также сообщил, что обрезка не была проведена должным образом, а деревья обрезаны с высоты 4-5 метров.

Естественно, Минэкологии оштрафовало варваров, но жители дома посчитали это варварство предупреждением, своеобразным «реверансом» в адрес жильцов дома №192 от руководства Smartdom MMC. Дескать, вы – следующие.

Расправившись с деревьями, застройщики взялись за жильцов, начав с квартир тех, кто согласился на условия выселения: из этих квартир выкорчевывают окна и двери, снимают полы, решетки и балконную облицовку, создавая таким образом масштабный дискомфорт для тех, кто не собирается съезжать со своих квартир. В пустующих квартирах, хозяева которых живут в других местах, участились случаи воровства.

— С нами не подписали никакого договора, на все наши вопросы и претензии талдычат одно и то же. Что за люди, разве так покупают частники законные квадратные метры у жильцов интересующей территории? — задаются вопросом жильцы, встретившие сегодня сотрудника издания Minval.az.

… Мы беседуем во воре, пока еще уютном и достаточно зеленом (варвары обрубили не все деревья). Кстати, по инициативе Лейлы Алиевой двор был благоустроен: на месте снесенных гаражей установлены детская и волейбольная площадки, расставлены уютные беседки. Несколько балконов увиты плющом, птичий гомон заглушает детские крики. Сложно поверить, что всего этого может не стать в самое ближайшее время.

— Вы еще не знаете о том, что тут творится, — жалуются жильцы. – Помимо грохота еще и постоянное нервное напряжение, не спим ночами, боимся из дома выходить. Вот уже несколько дней как у нас перерезали интернет-кабель, спонтанно и хаотично отрезают свет, если честно, мы боимся диверсии с газовыми трубами. Что им наша жизнь? Им наша территория нужна, они же за нее заплатили уже. Нет человека – нет проблемы, сами понимаете. Мы и в полицию обращались, но там только посоветовали подать в суд на застройщиков.

На самом деле, на условия застройщиков согласились жители семи квартир (для 8-блочного дома это небольшое число). Но это те, у кого есть где жить, и потому свои квартиры в доме №192 они сдавали квартирантам.

— Когда все это кончится – не знает никто, и главное – как кончится? Даже если мы подадим в суд, разрешение эти застройщики получили от ИВ. А разве процесс против ИВ хоть кто-нибудь и хоть когда-нибудь выигрывал в нашей стране? Ужас какой-то!

Диалог журналиста и директора

В офисе застройщиков (переделанном из строительной будки) сотрудника Minval.az встретили настороженно, сначала молчали, оценивающе оглядывая с головы до ног. На вопросы отвечали неохотно, некоторые вопросы игнорировали вообще. Но в целом диалог состоялся приблизительно такой:

— Кто учредитель фирмы, хозяин фирмы, если угодно?

— Если нам понадобится (!!!), мы вам сообщим.

— То есть, имя вы не раскроете? А ваше имя и должность тоже секрет?

— Я могу сказать кто я. Я – директор, меня зовут Эльданиз Алиев. И одно только могу сказать: наша фирма более чем солидная. Мы никого не обманываем, к вашему сведению.

— В таком случае почему люди жалуются в СМИ, почему приглашают сотрудников ТВ, если нет проблем? Почему хотят подавать в суд на ваше ММС?

— Кто именно хочет подавать в суд (насторожился)?

— Вы же понимаете, что фамилии этих людей я не разглашу.

— Понимаю. Это те, кто хочет тройную цену за свои квадраты.

— А сколько предлагаете вы? За квадраты?

— 1500 – установленную государством цену.

— Государство устанавливало цену для отчуждения территорий в рамках госпроекта. Вы не осуществляете госпроект, вы – частники, и планируемый снос дома №192 – не госзаказ, а личная инициатива вашего безымянного учредителя.

— 1500 – это маклерская цена, продиктованная рынком. Мы отталкиваемся от нее, и не отступим от этой цены. А жильцы просят по 3000 за свои квадраты. Это нереальная цена. Мы предлагаем им взамен квартиры в доме, который возведем на месте старого за 2 года. Квартиры будут улучшенной планировки, с территорий на 20% больше. Мы так же берем на себя выплату арендной платы. Что им еще надо? Условия подходящие, что еще нужно, я не понимаю? Все хотят деньги, причем, большие. Но мы даем из расчета 1500 за кв.м. Кто хочет с нами судиться – пусть судится.

Яна Мадатова, фото автора

Minval.az