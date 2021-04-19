В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1136 человек вылечились, 29 пациентов скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1136 человек вылечились, 29 пациентов скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/04/19 16:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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