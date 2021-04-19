«В последнее время наблюдается некоторое охлаждение в азербайджано-российских отношениях. Основанием для этого послужили обнаруженные обломки ракет «Искандер» в городе Шуша. И похоже на то, что в Москве не ожидали того, что им придется столкнуться с подобным «сюрпризом». Об этом можно судить по противоречивым высказываниям пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал политолог Габиль Гусейнли, комментируя последние события вокруг карабахского урегулирования.

Политолог напомнил о том, что Песков первоначально говорил о том, что в ходе 44 –дневной Отечественной войны ОТРК «Искандер» не были задействованы. Вслед за этим пресс-секретарь Путина утверждал, что армянской стороне был передан ОТРК «Искандер-Э», а не модификация «Искандер-М». И только после того, как Азербайджан представил доказательства применения ракет «Искандер-М», пригрозив, что вопрос будет вынесен на обсуждение в международных структурах, Москва отступила назад, приступив к расследованию, дабы внести ясность в этот вопрос.

«На данный момент какого-либо удовлетворяющего нас ответа со стороны Москвы мы не получили. Хотя, по крайней мере, Россия обещала предоставить определенную информацию. На фоне всего этого сторонники ОДКБ и ЕАЭС во главе с лидером Международного «Евразийского движения» Александром Дугиным начали громогласно заявлять о том, что, мол, Россия «свои обязательства выполнила», и теперь настал черед Баку вступить в ОДКБ и ЕАЭС. Хотя о каких обязательствах со стороны России идет речь, сказать сложно. Это очень странное и переходящее все границы заявление. Москва выстроила выгодную для себя стратегическую игру, завершив ее в свою пользу. Если бы не Россия и ее миротворческий контингент, азербайджанская армия сама освободила бы оккупированные Арменией территории, включая Кельбаджар и Лачин. Да, с нашей стороны были бы определенные потери, но еще больше потерь понесли бы армянские оккупанты. При этом были бы уничтожены все госструктуры Армении.

Азербайджан восстановил бы свою территориальную целостность, а влияние России в регионе Южного Кавказа было бы выражено в слабой форме, а и то в пределах Армении», — отметил политолог.

Что касается сообщения о том, что российские миротворцы проводят подготовку к торжественному шествию, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Ходжалинского аэропорта, то, по мнению Г.Гусейнли, подобные действия российской стороны в Ходжалы являются насмешкой над нашими национальными чувствами.

«Если это произойдет, то это приведет к более серьезным проблемам в отношениях между Азербайджаном и Россией. Они не должны так поступать», — подчеркнул Гусейнли.

Тем временем, по словам нашего собеседника, в регионе усиливается влияние Турции. Рано или поздно турецкая сторона предпримет шаги для того, чтобы пресечь определенные российские капризы в нашем регионе, убежден он.

«Просто необходимо немного набраться терпения и отслеживать происходящие вокруг события. Полагаю, что ситуация развивается в пользу Азербайджана. Азербайджан решил все вопросы на 97-98%, остаются нерешенными всего 2%, которые мы со временем успешно урегулируем», — отметил политолог.

Помимо этого, эксперт напомнил о муссируемых в СМИ сообщениях о приглашении делегации Азербайджана на заседание межправительственного совета ЕАЭС.

«Однако не думаю, что в такой напряженный момент, когда миротворцы в регионе поступают так, как им заблагорассудится, Азербайджан присоединится к ОДКБ и ЕАЭС. После соглашений, достигнутых 10 января в Кремле, какие-либо шаги в направлении заключения мира между Азербайджаном и Арменией не были предприняты, хотя были проведены переговоры на уровне заместителей глав правительств, а в январе — достигнуты серьезные договоренности в вопросе открытия коммуникаций. Но в остальном подвижек нет. Все это, в первую очередь, в интересах самой Армении, которая сейчас с головой погрузилась в подготовку к предстоящим парламентским выборам. В предвыборных обещаниях премьера Никола Пашиняна порой проскальзывают позитивные ноты. Он выступает как сторонник открытия коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Однако против этого выступают представители т.н. «карабахского клана», «Дашнакцутюн» и другие националистические силы, обвиняющие его в том, что он, якобы, открыл двери Армении для «Великого Турана». Хотя открытие коммуникаций в интересах самой Армении, которая до сих пор жалуется на то, что страна задыхается в условиях блокады со стороны Азербайджана и Турции. А в случае открытия коммуникаций, будут полностью открыты железнодорожные пути Армении в Турцию, Россию и Иран. И самой России открытие коммуникаций выгодно, так как у нее появится возможность наземным путем быстро и дешево снабжать 102-ю военную базу в Гюмри. Кроме того, у Армении может появиться шанс присоединиться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс», — заметил наш собеседник.

Политолог в заключении беседы обратил внимание на то, что все эти процессы протекают на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и Украиной, и вероятности вмешательства в процесс США и НАТО. А растущая напряженность оказывает свое влияние на происходящие события в нашем регионе.

«Нынешние шаги не в пользу самой России, при этом она не забывает о том, что ее финансовые возможности близки к исчерпанию. Москва тратит на подготовку к войне колоссальные средства. Запад и США подобными коварными методами вынуждают Москву идти на такие большие траты. Все это очень дорого обойдется России», — резюмировал Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az