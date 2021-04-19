Военнослужащий Азербайджанской армии, получивший ранение и пробывший 6 месяцев в коме Нурлан Абилов, стал шехидом. Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Масаллинского района.

Уроженец районного села Агакишибейли 26-летний Н.Абилов скончался сегодня утром.

Он будет предан земле в родном Масаллинском районе.

Нурлан Абилов родился в 1994 году в селе Агакишибейли Масаллинского района. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды армии. 8 октября в боях за Физулинский район был тяжело ранен в голову и получал лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил Азербайджана.

У Нурлана Абилова остались два сына — 3 и 5 лет.

Minval.az