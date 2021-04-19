Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Сардарлы Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Сардарлы Физулинского района.
Дата: 2021/04/19 10:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
42
Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции
Военнослужащий Азербайджанской армии, получивший ранение и пробывший 6 месяцев в коме Нурлан Абилов, стал шехидом.
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
По азербайджанскому телевидению был показан сюжет об азербайджанцах, живущих в мире с другими народами в Дманисском районе
Армяне ослушались, не осознав, что силен тот, кто осторожен в обещаниях и точен в исполнительности. Пора зарубить эту истину на носу
На пересечении ул.28 Мая — К.Сафаралиевой ведутся ремонтные работы на подземной газовой линии.
9 мая 2021 года в торжественном шествии примут участие до 10 коробок, численностью до 45 военнослужащих каждая
Экспорт хлопка из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил в суммарном выражении 45,175 миллиона долларов, что указывает
Обнаружено 7 взрывоопасных предметов