Новое исследование, проведенное Медицинским университетом Чикагского университета, выяснило, что влияет на развитие алкоголизма. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на American Journal of Psychiatry.

В эксперименте, который начался в 2004 году, приняли участие 190 молодых людей. Добровольцы в течение десяти лет включали в рацион алкогольную продукцию.

Выяснилось, что чем больше положительных ощущений человек испытывает от спиртного, тем выше был его шанс со временем стать алкоголиком. Те, кто жаловался на негативные эффекты от похмелья, значительно реже употребляли алкоголь.

При повторном тестировании через 10 лет те, кто стали алкоголиками, испытывали еще большее удовлетворение от стимуляции алкоголем, и уровень удовольствия повышался по сравнению с первоначальными результатами. При этом какая-либо толерантность к эффектам от алкоголя не вырабатывалась.

Новые способны должны помочь найти более эффективные методы борьбы с зависимостью.

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