В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1923 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 300 666 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 264 403 человека благополучно прошли лечение, 4140 пациентов клиник скончались.

Лечение 32 123 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 108 924 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 184 — за минувшие сутки.

Minval.az