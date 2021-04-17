У еще одного шехида Отечественной войны — Сарвана Али оглы Мирзаева — родился ребенок.

Сын шехида, родившийся в НИИ акушерства и гинекологии Минздрава, сегодня был отправлен в Билясувар, передает Qafqazinfo.

Первенца шехида, дочку, назвали Сарваной.

Сарван Мирзаев родился в 1995 году в селе Зевин Ярдымлинского района, позже его семья переехала в Билясуварский район.

С.Мирзаев, погибший в боях на Шушинском направлении в последние дни Отечественной войны, за отвагу в боях награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Шуши».

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