Министерство обороны распространило видеокадры из села Даш Вейселли Джабраильского района.
Министерство обороны распространило видеокадры из села Даш Вейселли Джабраильского района.
Дата: 2021/04/17 15:57
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Кубок победы памяти шехида Отечественной войны Илькина Мамедзаде пройдет в онлайн-формате.
В январе-марте 2021 года в Азербайджане было произведено 408 легковых автомобилей, что на 39,3% или 264 единицы
На основании специального постановления Хатаинского районного суда города Баку в связи с повторным совершением мошенничества ранее осужденным
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 711 человек.
В Азербайджане выявлено еще 2 148 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 287 человек вылечились, говорится в сообщении
Скончался преподаватель Азербайджанского медицинского университета (АМУ), сообщила руководитель пресс-службы университета Гюнель Асланова.
Документальный фильм новостного канала Vice News, снятый во время Отечественной войны, вошел в список номинантов на престижную
Во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, был задержан разгуливавший в общественном месте
Мемориальный комплекс, посвященный жертвам и воинам-освободителям Великой Отечественной Войны (1941-1945), расположенный в Шуше, за годы оккупации пришел