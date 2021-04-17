Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республики в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана-2021 Формула-1.

Согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана-2021 Формала-1 и представившие соответствующий документ, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 1 мая по 15 июня 2021 года.

Minval.az