Члены Албано-удинской христианской религиозной общины — преемницы Албанской апостольской автокефальной церкви на Кавказе – побывали с визитом в освобожденном от оккупации селе Туг Ходжавендского района.

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Начался визит в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района Албано-удинской христианской религиозной общины — преемницы Албанской апостольской автокефальной церкви на Кавказе.

В рамках визита члены религиозной общины посетят древний албанский храм в Туге.

Религиозная община впервые за 30 лет совершит пасхальный обряд в албанском храме.

Minval.az