В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 2251 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в пятницу, 16 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлен в общей сложности 296374 случая заражения коронавирусом, из этого числа 260193 человека благополучно прошли лечение, 4077 пациентов клиник скончались.

Лечение 32104 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3082157 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13478 — за минувшие сутки.

Minval.az