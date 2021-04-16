«К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с деструктивным отношением Армении. Это включает акты дестабилизации и заявления, которые подрывают возникающие перспективы мира и безопасности в регионе».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова касательно постконфликтных реалий в регионе.

«Осуществлению трехстороннего заявления [от 10 ноября 2020 года] угрожает, среди прочего, отправка диверсионных групп на территорию Азербайджана после подписания первого трехстороннего заявления и совершение террористических актов против Азербайджана с последующим требованием освободить эти группы как «военнопленных», а также игнорирование требования Азербайджана передать карты минных полей. Эта позиция также серьезно ставит под сомнение искренность Армении в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ»,- отметил министр, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на TRT Deutsch.

Глава МИД при этом подчеркнул, что азербайджанская сторона твердо убеждена в том, что международное сообщество во главе с ООН призвано сыграть важную роль в реализации трехсторонних договоренностей, направленных на восстановление добрососедских отношений в регионе.

«Мирное, процветающее и стабильное будущее может быть достигнуто только на основе совместной решимости, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и полного соблюдения международных обязательств в отношении нерушимости международно признанных границ. Чем раньше Армения это поймет, тем скорее страна выиграет от прочного мира и развития в регионе», — заявил министр.

Minval.az