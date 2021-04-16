В марте этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с февралем увеличился на 0,9%.
Как передает Госкомстат, в январе-марте нынешнего года годовая инфляция составила 3,9%.
В марте этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с февралем увеличился на 0,9%.
Как передает Госкомстат, в январе-марте нынешнего года годовая инфляция составила 3,9%.
Дата: 2021/04/16 13:05
Раздел: Азербайджан, Экономика
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