Сотрудники органов внутренних дел 15 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 10 активно больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 2 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

«Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Minval.az