Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к владельцам и водителям транспортных средств, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Как сообщили в ведомстве, согласно официальной информации партнерских организаций, внесены изменения в федеральное законодательство Российской Федерации «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Отмечается, согласно данным поправкам, автомобили, в случае выявления на пограничных КПП факта неуплаты штрафа за нарушение, совершенное на территории РФ, могут продолжать движение лишь после его погашения.

Minval.az