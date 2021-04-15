Во многих странах мира после триумфальных побед в войнах открываются экспозиции и музеи, подобные Парку военных трофеев в Баку, так что Азербайджан не выпадает из общемирового тренда.

Об этом сказал российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

«Мне понятна причина, по которой армянские политики и журналисты выражают негодование по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев. Не буду перечислять музеи воинской славы, находящиеся в самых разных странах мира, факт существования которых очень раздражает власти и общественность других государств. Но можете поверить мне на слово, что их великое множество. И каждый такой музей несет в себе двоякую идеологическую нагрузку: с одной стороны, он напоминает победителям об их триумфе, а с другой — постоянно указывает побежденным на их поражение. «Горе побежденным» — так говорили древние римляне, и этот принцип визуально или наглядно реализуется в факте существования каждого такого музея», — сказал Кузнецов (цитата по Trend).

Эксперт отметил, что сегодня армянская пропаганда выдумывает разные сказки по поводу того, что, дескать, осенью 2020 года была разгромлена не армянская армия, а какая-то мифическая «армия обороны Карабаха», хотя всем прекрасно известно, чем она была на самом деле.

«И музей военных трофеев в Баку — ярчайшее напоминание об этом. Армянские политики и пресса не хотят вспоминать о поражении и жертвах своей агрессии против Азербайджана, им проще забыть эту позорную страницу своей национальной истории. Но музеи типа бакинского не позволяют этого сделать, этим и объясняется скрежет зубовный, который можно сегодня прочесть в армянской прессе в связи с открытием данного музея в Баку», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что армяне, движимые присущим им чувством этноэгоцентризма, не хотят об этом вспоминать, говоря только о своей боли и горечи — боли поражения и горечи утраченных амбиций.

«Они скорбят не о своих погибших, которых очень быстро забудут, они вопят об уничтоженной Азербайджаном идее армянского доминирования на Южном Кавказе, напоминанием о чем является вновь открытый музей в Баку. Вот что их раздражает больше всего и в первую очередь. Что касается разговоров об аморальности выставления напоказ в этом музее пробитых пулями и осколками касок армянских военных, то это самый безобидный способ визуализации факта разгрома армянской армии», — отметил аналитик.

«А Еревану следует помнить о разгроме своей армии осенью 2020 года и всегда держать в голове мысль о том, что подобный конфуз может еще не один раз повториться», — подчеркнул Кузнецов.

Minval.az