Местные наблюдатели обратили внимание на то, что Беларусь, являющаяся союзницей Армении по ОДКБ, в конфликте Баку и Еревана поддержала Азербайджан, пишет «Независимая газета».

«Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы. Тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси – ваши надежные друзья», – заявил президент Александр Лукашенко (на встрече с Ильхамом Алиевым) и предложил помощь в восстановлении возвращенных территорий.

Более того, он поздравил Армению и Азербайджан с окончанием «этого тяжелого конфликта» и выразил надежду, что они «перевернут страницу» и будут мирно жить дальше.

«Поздравление Азербайджана фактически с победой в войне с Арменией – союзником по ОДКБ – показалось несколько рискованным. Ведь до сих пор Беларусь пыталась занимать нейтральную позицию. Это заявление может быть воспринято в Армении как недружественное. И сам визит, и возможная продажа оружия, и поздравление – это укол Армении и может привести к некоторой напряженности в отношениях с этой страной», – сказал по этому поводу «НГ» политолог Валерий Карбалевич.

Minval.az