В детсадах Баку выявлена растрата на сумму 2 млн манатов, которые якобы были потрачены на покупку одежды и какао для младенцев.

Счетная палата обнародовала результаты аудита исполнения средств, выделенных из госбюджета Управлению дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку, передает АПА.

Аудит охватил период 01.01.2019-01.01.2020, и проводился с 31 августа до 30 сентября 2020 года.

В документе отмечается, что по результатам аудита была выявлена растрата средств в детсадах Сураханского, Хатаинского, Хазарского районов столицы на сумму 2 млн манатов.

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