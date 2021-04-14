«Мы обсудили с Министерством обороны вопрос, связанный с экзаменами, которые будут проведены в этом году. По итогам обсуждений многие программы значительно облегчены».

Об этом заявил заведующий отделом Государственного экзаменационного центра Натиг Алиев.

Завотделом отметил, что уже издан 1-й номер журнала «Абитуриент» и в нем опубликованы программы по всем предметам второго этапа, то есть приемных экзаменов: «Эти программы в определенной степени облегчены, в них проведены сокращения. Например, довольно значительные сокращения проведены в программе экзамена по истории, она упрощена. Как вам известно, Государственный экзаменационный центр разработал пособие в связи со второй Карабахской войной. Его предусмотрено опубликовать во 2-м номере журнала «Абитуриент». Но возможно, в ближайшее время оно будет опубликовано и на сайте ГЭЦ. В программу экзамена по истории будет включен вопрос и из этого пособия» (цитата по АПА).

Minval.az