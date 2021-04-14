Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «Об обеспечении исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики № 2560 от 1 апреля 2021 года «О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях».

Согласно постановлению, Министерство экономики по согласованию с Генеральной прокуратурой, Министерством финансов, Министерством транспорта, связи и высоких технологий и другими соответствующими государственными органами в трехмесячный срок должно представить в Кабинет Министров Азербайджана предложения по обеспечению военных прокуратур Губадлинского, Кяльбаджарского, Агдамского и Физулинского районов зданиями, оборудованием, коммуникациями и другими организационно-техническими средствами.

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