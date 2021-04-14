В Азербайджане выявлено еще 2293 случая заражения COVID-19, 31 человек скончался, 2071 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 291894 факта заражения коронавирусной инфекцией, 255833 человека вылечились, 4009 скончались, число активных больных — 32052.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14 086 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 3 054 472 теста.

Minval.az