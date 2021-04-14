В январе-марте этого года потребители потратили в розничной торговой сети Азербайджана на покупку компьютерного, телекоммуникационного оборудования и аппаратные средства печати 65,4 млн. манатов.

Как сообщает Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,8% или 1,8 млн. манатов.

В марте текущего года продажи по сравнению с февралем выросли на 4,2%, или на 0,9 млн. манатов.

Отметим, за отчетный период 0,7% средств потребителями в розничной торговой сети было потрачено на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и аппаратных средств печати, что равно показателю аналогичного периода прошлого года.

Minval.az