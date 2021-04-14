Официальный Минск готов поставлять в Азербайджан вакцину «Спутник-V», производимую в Беларуси, заявил президент Александр Лукашенко.

«В Беларуси начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако, весь объем произведенных вакцин Беларусь потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», — сказал Лукашенко в среду после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство БЕЛТА.

Кроме того, белорусский президент отметил, что большой потенциал для кооперационных связей Минск видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании. Хорошие перспективы видятся для углубления взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах.

Вместе с этим, Лукашенко пригласил Алиева совершить визит в Беларусь. «Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

Minval.az