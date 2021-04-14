Проспект Нобеля и участок Зыхского шоссе до военного лицея имени Джамшида Нахичеванского переименованы в проспект 8 ноября.

Как сообщили АПА в Исполнительной власти города Баку, в будущем Музей победы целесообразно будет создать вдоль проспекта, где расположен Парк военных трофеев.

Было отмечено, что этот проспект за последние годы претерпел значительные изменения в связи с работами по благоустройству и реконструкции. С добавлением к нему части Зыхского шоссе его протяженность увеличивается примерно до 10 км, и он, таким образом, станет одним из крупнейших в Баку.

Minval.az