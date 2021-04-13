Азербайджан представил часть военных трофеев, захваченных в ходе второй Карабахской войны, в новом Музее военных трофеев в Баку. Открытие музея состоялось накануне, 12 апреля с участием президента республики Ильхама Алиева.

В парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт, пишет «Анадолу».

В Парке, площадью в пять гектаров, выставлены также обломки ракет «Искандер-М», которыми была обстреляна жемчужина культуры Азербайджана — город Шуша.

Посетители парка в числе прочих могут ознакомиться с уничтоженными армянскими танками T-72, БМП, зенитными установками М-55, полковой самоходной гаубицей «Гвоздика», ракетой Точка-У и Смерч.

Одной из самых интересных частей Парка военных трофеев является территория, отражающая оборонительную позицию, укрепляемую врагом на протяжении 30 лет, и включающую систему инженерно-заградительных препятствий, состоящую из 10 элементов.

Вырыт также противотанковый ров шириной 5 метров и глубиной 3-4 метра, минный участок, противотанковые бетонные опоры и металлические ежи, сеть из колючей проволоки на низких опорах, проволочная сеть на высоких опорах, противопехотный минный участок, малозаметные и трехрядные проволочные заграждения ленточного типа, а также проволочные заграждения ленточного типа над окопами.

Здесь же установлены макеты военнослужащих армянской армии.

На территории парка также находится одна из самых запомнившихся и символических композиций Парада Победы – щит, изготовленный из номерных знаков более 2000 автомобилей, взятых у врага Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных от оккупации землях в качестве трофеев.

На щите установлена надпись «Qarabağ Azərbaycandır!» (Карабах — это Азербайджан!).

Minval.az