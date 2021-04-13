Омбудсмен Армении попутал берега.

Новый парк военных трофеев в Баку, посвященный войне в Карабахе — свидетельство политики геноцида и этнических чисток, заявил уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян.

«Очевидно, что это свидетельство политики геноцида и этнических чисток. Солдаты «Арцаха» (закавычено нами – ред.) и Армении представлены в унизительном, попирающем их достоинство свете», — заявил омбудсмен.

Складывается впечатление, что господин Татоян выступает не как омбудсмен, а как пропагандист.

Парк военных трофеев в Баку — это вооружение и военная техника, брошенная ВС Армении при отступлении в ходе 44-дневной войны. «Львы», которых воспевал Габрелянов, «выравнивали линию фронта» в ходе непрерывных тактических отступлений столь стремительно, что бросали на позициях полностью исправную и боеготовую технику, которая собственно и попала в руки Азербайджана.

Теперь эту армянскую военную технику выставили на всеобщее обозрение в Баку. Еревану не нравиться? Так надо было не драпать, а воевать! А уж если отступаете — так отступайте с вооружением, а не бросайте его!

И о каком достоинстве солдат армянской армии идет речь? В этой армии за 44 дня войны было 10 тысяч дезертиров — невиданный показатель за всю историю современных войн и военных конфликтов.

Солдаты ВС Армении представлены в Парке трофеев «в унизительном и попирающем их достоинство виде»? Это муляжи-то? Но ведь армянских военнопленных не провели по улицам Баку, как когда-то пленных солдат Вермахта по улицам Москвы, а вернули Еревану в целости и сохранности.

Спасибо бы сказали, что Азербайджан проявил гуманизм!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az