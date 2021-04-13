Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы, был очень открытым и интересным.

Об этом, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период», заявил участник встречи, профессор Национального университета Украины «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузьо.

«Он был очень честным и критичным в отношении ряда насущных вопросов. Что еще было очень важно и интересно, это то, что он очень знающий человек. Этого не скажешь про всех глав государств. Ему было задано очень много вопросов по самым разным темам и он ответил на все.

У него есть четкая концепция того, что он должен делать, куда Азербайджан хочет направить мирный процесс. А что мы увидели с армянской стороны? Никакой ответственности, а сейчас лишь постконфликтную травму и депрессию. Им необходимо время, чтобы свыкнуться с реальностью, потому что невозможно вернуться в довоенный период», — приводит его слова «Репорт».

Minval.az