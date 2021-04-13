Сотрудниками органов внутренних дел 12 апреля на территории страны в общественных местах были выявлены и задержаны 8 активных больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР в отношении 3 человек. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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