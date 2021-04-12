Утешением родным шехидов является то, что герои отдали жизнь за Родину. Утешением является то, что наши земли освобождены, наша территориальная целостность восстановлена. В то же время утешением является то, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Мы на поле боя отомстили врагу за шехидов и Второй, и Первой Карабахской войны, в том числе, за невинных людей, жертв Ходжалы, других гражданских лиц. Мы, сражаясь, проливая кровь, восстановили историческую справедливость, восстановили территориальную целостность, изгнали врага с наших земель.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

«Место сегодняшней торжественной церемонии избрана не случайно. Мы проводим эту церемонию на Новом бульваре. Новый бульвар был создан по моей инициативе несколько лет назад. Его протяженность составляет 12 километров. Для сравнения могу сказать, что протяженность старого бульвара составляет всего 3 километра. Создание этого бульвара свидетельствовало о могуществе нашего государства, заботе о народе. Это было новшество, развитие, проявление нашей силы. Вторая Карабахская война также продемонстрировала нашу мощь, современность, потому что мы вели войну XXI века, и сегодня уже не секрет, что в ведущих военных училищах мира изучаются наши операции, наши успехи, победа во Второй Карабахской войне. В мировой печати уже неоднократно сообщалось о том, что ведущие страны мира, в том числе, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия и другие развитые страны изучают все аспекты Второй Карабахской войны. Они стараются привести свои армии в соответствие с современными стандартами, современными требованиями. Мы не только продемонстрировали войну XXI века, но и одержали небывалую в мире победу. В условиях сложного рельефа противопоставили нескольким укреплениям врага профессионализм, умение, мощь, военную науку и добились поставленной цели, изгнали врага с наших земель», — отметил президент страны.

«Развиваясь, мы освободили наши земли. Потому что развитие – основа нашей победы. Если бы не было экономического развития, нашей экономической независимости, если бы мы не обеспечили это, то не смогли бы приобрести необходимое современное оружие в нужном количестве. Поэтому проведение здесь этой торжественной церемонии имеет большое символическое значение. Новизна, развитие, сила – это основные факторы. А еще любовь к Родине. Потому что именно любовь к Родине лежит в основе создания этого бульвара. Раньше эта территория была промышленной зоной, здесь функционировало множество устаревших, вышедших из строя предприятий. Вся эта территория была очищена и создан новый бульвар. Пустырь справа также очищен и принят в распоряжение», — приводит АЗЕРТАДЖ слова Ильхама Алиева.

«Еще одна причина проведения здесь этой церемонии – расположенный на этой территории Парк военных трофеев. Сегодня я открыл Парк военных трофеев. Представленная там уничтоженная и взятая в качестве трофеев вражеская техника врага еще раз показывает нашу силу и поражении врага», — добавил глава государства.

Minval.az