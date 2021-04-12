В январе-марте текущего года экспорт нефтепродуктов увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 501,6 млн. долларов США.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что это является показателем устойчивости азербайджанской экономики и в период пандемии.

«Объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости. За первые 3 месяца текущего года экспорт ненефтяной продукции впервые превысил 500 млн. долларов», — отметил министр.

Minval.az