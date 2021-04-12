Президент Ильхам Алиев утвердил предложенные изменения в закон «О дорожном движении».

Cогласно закону, изменился перечень неисправностей транспортных средств.

К числу неисправностей транспортных средств, ограничивающих видимость водителя, портящих прозрачность стекла, создающих угрозу травмы участников дорожного движения, относится и установка жалюзи.

Отменяется положение о приклеивании цветной, прозрачной пленки на верхнюю часть лобового стекла автомобилей и автобусов. А использование изготовленных промышленным способом цветных стекол (кроме зеркальных), выпуск которых соответствует требованиям государственных стандартов, будет разрешено.

Следует отметить, что Кабинет Министров определит порядок установки штор, жалюзей и пленок на стекла транспортных средств при условии, что они не ограничивают видимость водителю.

Minval.az