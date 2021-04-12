Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что страны, где произошли «оранжевые революции» не могут выйти из кризиса в течение длительного периода времени.

«В 2005 году в Азербайджане хотели организовать «оранжевую» революцию. В чем была цель? В том чтобы привести к власти предателей и их руками отдать Карабах Армении и управлять Азербайджаном», сказал Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы трофейное вооружение.

«Я этого не допустил, и поэтому в некоторых иностранных столицах было принято решение отстранить Ильхама Алиева от власти. В то время была мода на «оранжевые революции». То там, то здесь происходили революции, и чем все это закончилось, видит каждый», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев подчеркнул, что страны, где произошли «оранжевые революции» не могут выйти из кризиса. «Эти страны сейчас находятся в плачевном состоянии и не могут выйти из кризиса на протяжении 15-17 лет. Там продолжается кризис и шансов выйти из него очень мало», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az