22 апреля в Агдашском, Бейлаганском, Джалилабадском, Геранбойском, Гобустанском, Сальянском, Уджарском, Хачмазском, Загатальском районах и городе Нафталан, 23 апреля в Наримановском, Гарадагском, Хазарском, Ясамальском районах города Баку, в Абшеронском, Агсуинском, Балакянском, Физулинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Губинском, Зардабском районах и городе Мингячевире Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, могут распечатать свой пропускной лист, перейдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46, учебные заведения могут распечатать пропускные листы всех учащихся. Учащиеся могут узнать свой рабочий номер в своей школе.

Вместе с пропускным листом учащиеся также распечатывают «Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена». Декларация должна быть распечатана на отдельном листе и представлена контролеру за подписью учащегося в день экзамена.

Чтобы распечатать пропускной лист, на компьютере необходимо установить программу Adobe Reader, и снять галочку с «Pop-up blocked». Учащиеся, у которых на удостоверяющем личность документе нет фотографии, могут скачать с сайта ГЭЦ справку, которая должна быть предоставлена образовательным учреждением для выпускного экзамена.

Примечания:

— Экзамены по другим городам и районам пройдут 29,30 апреля. С календарем экзаменов можно ознакомиться здесь.

— Учащиеся сдают экзамены в районе (городе), соответствующем расположению школы, которую они заканчивают.

— Учащиеся школ районов вынужденных переселенцев сдают экзамен в день, соответствующий дню экзамена в городах и районах, где находится учебное заведение, которое они закончили.

— Учащиеся школ с обучением на грузинском языке сдают экзамены 23 апреля.

— Учащиеся школ с обучением на английском, французском языках, школ-интернатов, расположенных на острове Чилов, в пенитенциарных учреждениях, сдают экзамены 29 апреля.

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