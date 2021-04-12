В понедельник в Баку открылся Парк военных трофеев.

Охватывающий территорию площадью 5 гектаров парк, создание которого началось в январе этого года, расположен в Хатаинском районе столицы. Среди экспонатов парка имеются изготовленная из номерных знаков более 2 тысяч автомобилей, взятых в качестве трофея у армян на освобожденных нашими Вооруженными силами территориях композиция, отражающая лозунг «Карабах – это Азербайджан!», а также экспонаты, рассказывающие о военных преступлениях Армении, в том числе ракетных ударах, которым были подвергнуты наши территории, расположенные вдали от зоны боевых действий, убийстве и ранении мирных жителей, обломки ракеты «Искандер-М», выпущенной противником по территории Азербайджана.

Здесь экспонируется часть военной техники, взятой в качестве трофеев у врага во время Отечественной войны, в общей сложности более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военные транспортные средства.

Представленные экспонаты, оборонительная система из 10-ти линий укрепления, укрытия, казармы, информация о ходе Отечественной войны позволяют воссоздать картину сражений, принесших Азербайджану Победу.

Minval.az