Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев в понедельник посетил Парк военных трофеев в Баку.

В Парке выставлены военные трофеи Азербайджана, взятые у Вооруженных сил Армении в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.

В парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт.

Также в Парке выставлены обломки ракет «Искандер-М», которые были пущены врагом на территорию Азербайджана.

Minval.az