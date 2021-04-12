С 12 апреля в Баку запущен новый автобусный маршрут Q1, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

Благодаря новому маршруту обеспечена удобная и безопасная перевозка жителей поселков Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала, численность населения которых составляет около 48 тысяч человек, до Центра транспортного обмена «Кёроглу».

Автобусы №№ 101, 150 и 187 доставляют пассажиров из поселков Тюркан, Пираллахи и Зиря до Центра транспортного обмена в поселке Гала, а оттуда до Центра транспортного обмена «Кёроглу» организован маршрут Q1. Они курсируют напрямую, не используя дорогу в поселок Рамана, что сокращает время в пути.

Стоимость проезда на новом маршруте установлена в размере 0,4 маната.

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