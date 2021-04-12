С целью приема, экспертизы и замены пришедших в негодность денежных знаков, а также ответов на запросы и обращения, связанные с наличностью, в Центральном банке Азербайджана и его территориальных управлениях (Нахчыванское Управление, Гянджинский, Билясуварский и Губинский Региональные центры, Евлахский резервный центр) организованы офисы обслуживания населения.

Как сообщили в ЦБА, новый «Офис наличных денег» для обслуживания населения создан в административном здании банка, расположенном по адресу: Баку, проспект Бюльбюля, 27.

С 13 апреля 2021 года, по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00, граждане могут обратиться в «Офис наличных денег» по указанному адресу, представить банкноты на экспертизу и заменить поврежденные купюры. По дополнительным вопросам просьба обращаться на «Горячую линию» (966).

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