Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в этом году составит 680 тысяч баррелей, что на 10 тысяч баррелей больше предыдущего прогноза.

Об этом говорится в апрельском выпуске отчета «Перспективы развития региональной экономики» МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии, передает АПА.

По прогнозам МВФ, в 2022 году этот показатель снизится до 660 тысяч баррелей.

По оценкам фонда, Саудовская Аравия (9,24 миллиона баррелей в сутки) и Туркменистан (190 тысяч баррелей в сутки) будут крупнейшими производителями нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

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