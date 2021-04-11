Продолжительность жизни людей, больных алкоголизмом, в среднем оказывается на 28 лет короче, чем у других групп населения, пишет RT со ссылкой на Daily Express, который обратил внимание на научную работу исследователей из шведского Каролинского института.

Учёные в течение 20 лет изучали смертность в Дании, Финляндии и Швеции, после чего сделали вывод, что «смертность от всех видов недугов была заметно выше в пьющей группе».

Подчёркивается, что в исследовании рассматривались именно люди с диагностированным расстройством, связанным с употреблением алкоголя.

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