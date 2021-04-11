«Я никогда не был фанатом Минской группы ОБСЕ. По мне, это просто дискуссионный клуб».

Об этом заявил профессор Национального университета Украины «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузио (Taras Kuzio).

«Армяно-азербайджанский конфликт показал, что они ничего не сделали, не смогли урегулировать. США отсутствуют в регионе уже более 10 лет. Но что ужаснее, это то, что Франция (как сопред МГ ОБСЕ — ред.) открыто заняла проармянскую позицию. И я уже писал об этом: как Франция может поддерживать армянский сепаратизм в Карабахе, и в то же время поддерживать территориальную целостность Украины в Донбасе?»,- сказал он (цитата по Report).

Он также подчеркнул, что Азербайджан выбрал правильную политику, время и обстоятельства для освобождения своих территорий от армянской оккупации.

Minval.az