Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами. Об этом заявил профессор Тель-Авивского университета Стивен Кляйн.

Он отметил, что это также позволит понизить риск возникновения новой войны.

«Тут важны не только карго перевозки посредством бывшей советской железнодорожной сети, но и пассажироперевозки. Думаю, и это возможно», — сказал он (цитата по Report).

Эксперт также подчеркнул, что освобождение территорий от оккупации открывает новые возможности для сторон, но при этом уровень доверия между ними все еще невысок из-за психологических травм войны.

Minval.az