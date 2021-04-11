Ситуация c урегулированием карабахского конфликта может измениться в случае прихода к власти экс-президента Армении Роберта Кочаряна, но Москва заинтересована в сохранении существующего положения. Об этом заявил исполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин.

«Если пару месяцев назад, все соцопросы показывали, что Пашинян однозначно выигрывает, то сейчас становится очевидным, что поддержка есть и у экс-президента Роберта Кочаряна. Понятно, что ясность появится по результатам голосования, но шансы у него (Кочаряна) есть. И тогда будет совсем иная ситуация и в вопросе карабахского урегулирования. Но в любом случае российское посредничество и российский миротворческий контингент будут играть позитивную роль, так как есть заинтересованность в сохранении положения», — сказал эксперт журналистам в Баку (цитата по Report).

Отсутствие информаций о конкретных результатах деятельности трехсторонней рабочей группы по Карабаху не означает катастрофичности ситуации, заявил исполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин.

«Отсутствие информации о конкретных результатах деятельности трехсторонней рабочей группы по Карабаху не означает катастрофичность ситуации. Идёт детальное обсуждение проектов, о чем говорил и глава МИД Азербайджана. Есть позитивная обратная связь и заинтересованность рядом проектов. Не пришло время для обнародования информации. В Армении предвыборная ситуация и любое неосторожное заявление может иметь негативные последствия. Трёхсторонняя рабочая группа всё равно продолжает деятельность и есть надежда на результат», -заявил С. Притчин.

Minval.az